لاما كولين: الدوري المصري الأقوى إفريقيًا وعربيًا

قال الغيني لاما كولين، لاعب فريق النجوم، إن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم هي الأقوى في القارة الإفريقية وفي الدول العربية.

وأضاف كولين، خلال لقائه مع

الكابتن زكريا ناصف ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الجميع في الخارج يحترمون مسابقة الدوري المصري ولذلك فهو يتمسك باللعب في مصر فضلا أن اللاعبين الأفارقة في الدوري الممتاز من السهل جدا أن ينضموا إلى منتخبات بلادهم.

وتابع الغيني لاما كولين، لاعب فريق النجوم، أنه سيلعب في مباريات ودية لمنتخب بلاده.