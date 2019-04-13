شكرا لقرائتكم خبر عن "قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة الأوروجوانى مارتن لاسارتى، فيديو تحفيزياً للاعبين لعرضه فى المحاضرة التى تسبق مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، يشمل كلمة لعدد من نجوم الأهلي القدامى لتحفيز اللاعبين لتقديم كل ما لديهم فى مواجهة الليلة. ويواجه الاهلي صن داونز الجنوب أفريقي فى السادسة مساء اليوم السبت فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الاهلى يتلقى الخسارة الاكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية Advertisements وتعرض الأهلي لخسارة مهينة في مباراة الذهاب بنتيجة 0/5، وهى الأكبر فى تاريخ مشاركاته بالمسابقات الأفريقية. ووعد مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، بتقديم وجه مغاير ومختلف تمامًا عن موقعة الذهاب، ويحتاج الأهلي للفوز بفارق 6 أهداف للتأهل إلى نصف النهائى. التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن دوانز التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن دوانز ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هانى، وفى الوسط سيعتمد على أحمد فتحى بجانب عمرو السولية، وأمامهم الثلاثى جونيور أجايى، ناصر ماهر، رمضان صبحى، فيما لا يزال لاسارتى يفاضل بين الثنائي مروان محسن ووليد أزارو لقيادة أحدهما الهجوم الأحمر فى المواجهة المرتقبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.