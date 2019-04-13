فيديو.. الوطنية للإعلام توضح كيفية مشاهدة بطولة أمم أفريقيا مجانًا

رامى المهدي نشرت الهيئة الوطنية للإعلام، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو يوضح كيفية مشاهدة مباريات بطولة أمم إفريقيا التي ستقام فى مصر مجانًا من خلال تقنية البث الرقمي على القنوات الأرضية. وأكد المهندس فؤاد الفقي نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، أن الانتهاء من تطوير محطات البث سوف يكون قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية. وأضاف، الفقي في تصريحه لـ«أخبار مصر» أنه يوجد جهات مختصة تقوم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتوفير رسيفرات البث بأسعار مخفضة، مؤكدًا ، على وجود شاشات مجهزة لاستقبال البث...

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