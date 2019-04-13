منافسو مصر.. خطورة كونغولية.. وديسابر ونجما صنداونز أسلحة أوغندا وزيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية والتي أجريت مساء الجمعة بمنطقة أهرامات الجيزة بمصر عن وقوع الفراعنة في المجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في الصيف المقبل بداية من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

المنتخب المصري سيفتتح مشواره بمواجهة منتخب زيمبامبوي ثم الكونغو الديمقراطية وأخيرًا أوغندا.

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي، أبرز أسلحة المنتخبات المنافسة لمصر في المجموعة الأولى:

- سيطرة كونغولية

يعتبر المنتخب الكونغولي هو المنافس الأبرز للفراعنة نظرًا لامتلاكه العديد من النجوم بجانب مشواره المميز خلال التصفيات الإفريقية.

المنتخب الكونغولي تأهل كوصيفًا للمجموعة السابعة بعدما جمع تسع نقاط خلف المنتخب الزيمبابوي.

ويمتلك المنتخب الكونغولي العديد من النجوم المميزة يأتي من أبرزهم تريسور مبوتو نجم فريق مازيمبي الكونغولي.

صاحب الـ33 عامًا يعتبر الهداف التاريخي لبطولات الأندية الإفريقية داخل القارة السمراء بعدما سجل 41 هدفًا في دوري أبطال إفريقيا.

وعلى صعيد المنتخب الكونغولي شارك مبوتو في 29 مباراة مع منتخب بلاده أحرز خلالها 10 أهداف.

ويأتي أرتور ماسوكو لاعب ويستهام الإنجليزي ضمن الأبرز في تشكيلة المنتخب الكونغولي نظرًا لما يقدمه مع فريقه خلال هذا الموسم بالبريميرليج.

وخاض صاحب الـ25 عامًا 22 مباراة بجميع المسابقات المحلية بإنجلترا صنع من خلالها هدفين.

في المقابل، يأتي يانيك بولاسي لاعب أندرلخت البلجيكي والمعار من صفوف إيفرتون الإنجليزي ضمن الأبرز في تشكيلة المنتخب الكونغولي.

بولاسي (البالغ من العمر 29 عامًا) شارك في 32 مباراة خلال هذا الموسم قبل رحيله لأندرلخت حيث خاض تجربة قصيرة مع فريق أستون فيلا ليسجل ستة أهداف خلال هذا الموسم مقابل سبع تمريرات حاسمة.

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اسم آخر في صفوف منتخب الكونغو يأتي ضمن الأبرز في التشكيل الأساسي للمنتخب الكونغولي وهو المهاجم سيدريك باكامبو لاعب كين جوان الصيني، وفياريال السابق.

وشارك باكامبو صاحب الـ28 عامًا في ست مباريات مع فريقه الصيني خلال هذا الموسم أحرز خلالها خمسة أهداف.

في المقابل، شارك مهاجم المنتخب الكونغولي مع منتخب بلاده في 18 مباراة ليحرز سبعة أهداف دولية.

- سلاح أوغندي مزدوج

استطاع المنتخب الأوغندي أن يتأهل متصدرًا عن المجموعة الـ12 بعدما جمع 13 نقطة من ست مباريات.

المنتخب الأوغندي رغم خلو قائمته من الأسماء البارزة داخل القارة السمراء إلا أنه يمتلك ثنائي قادر على تقديم مستوى مميز في البطولة القارية.

البداية من الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي والذي سبق له العمل في مصر وتحديدًا عندما قاد الإسماعيلي بداية من الموسم الماضي قبل أن يختار الرحيل رغم النتائج المميزة الذي حققها مع الدراويش.

ديسابر كان أول نجاحاته هو قيادة المنتخب الأوغندي للتأهل لكأس الأمم الإفريقية معتمدًا على أفضل حارس في القارة السمراء وهو دينيس أونيانجو حارس مرمى صنداونز الجنوب إفريقي.

صاحب الـ33 عامًا والذي يُعد قائد المنتخب الأوغندي استطاع أن يحقق العديد من الأرقام المميزة خلال مشواره كان من أبرزها قيادة فريقه للحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا 2016 على حساب الزمالك بجانب حصوله على جائزة أفضل حارس في إفريقيا خلال نفس العام.

- بيليات يقود الحلم زيمبابوي

تأهل منتخب زيمبابوي متصدرًا عن المجموعة السابعة بعدما جمع 11 نقطة ليتفوق على منافسه المستقبلي المنتخب الكونغولي والذي تواجد في الوصافة.

منتخب زيمبابوي لا يمتلك في قائمته العديد من النجوم سوى خاما بيليات لاعب أورلاندو الجنوب إفريقي ونجم صنداونز السابق.

بيليات يعتبر اسم معروف في الكرة المصرية فصاحب الـ28 عامًا قاد فريقه السابق صنداونز للحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا نسخة 2016 بعد الفوز على الزمالك.

وشارك بيليات خلال هذا الموسم مع فريقه أورلاندو في 30 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها 8 أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة.

في المقابل، شارك مع منتخب بلاده في 26 مباراة دولية أحرز خلالها 10 أهداف وصنع تمريرة واحدة.