محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن: استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة صنداونز الجنوب أفريقي. ويستقبل الأهلي بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويحتاج الأهلي للفوز 5-0 على الأقل لضمان فرصة التأهل لنصف النهائي من خلال اللجوء لركلات الترجيح، أو الفوز 6-0 لضمان التأهل مباشرة. ويفاضل لاسارتي وفقا لمراسل "يلا كورة" بين الثنائي حمدي فتحي وأحمد فتحي للتواجد في منتصف الملعب بجوار عمرو السولية. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية – أحمد فتحي (حمدي فتحي). ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي – ناصر ماهر – رمضان صبحي. المهاجم: مروان محسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع.. مفاضلة بين الثنائي "فتحي".. ومروان محسن مهاجما أمام صنداونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.