رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، الطعن الذي قدمه نادي أتلتيكو مدريد، واعتمدت العقوبة التي وقعتها لجنة المنافسات الخميس على مهاجم الفريق دييغو كوستا بإيقافه لمدة ثماني مباريات.
ووفقاً للاتحاد الإسباني لكرة القدم، فيمكن للأتلتي الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للرياضة في غضون خمسة عشر يوماً عمل بدءاً من غد.
ورفضت لجنة الاستئناف إلغاء العقوبة الموقعة على كوستا وأيدتها بعد مراجعة شريط الفيديو، الذي اعتمدت عليه اللجنة لاتخاذ القرار بإيقافه لأربع مباريات عقب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة لإهانته حكم اللقاء خيسوس خيل مانثانو، وأربع مباريات أخرى لجذبه من ذراعه بعد ذلك.
وقال الحكم في تقريره أيضاً إن اللاعب “بمجرد تعرضه للطرد قام بجذبي أكثر من مرة من ذراعي لمنعي من إشهار إنذارات لزميليه صاحبي القميصين رقم 24 (خوسيه ماريا خيمينيز) و2 (دييغو غودين)”.
كانت هذه تفاصيل خبر فرصة جديدة لأتليتكو مدريد لتخفيض عقوبة كوستا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.