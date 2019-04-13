مدرب المغرب: هذا ما نحتاجه للفوز بكأس الأمم الأفريقية

يعتقد مدرب المغرب، إيرفي رينار، أن فريقه وقع في مجموعة صعبة بعد سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية، لكنه في الوقت ذاته يدرك تماماً أن الفوز باللقب يستلزم التفوق على الكبار.

أوقعت القرعة المغرب الذي يعد أحد المرشحين لإحراز اللقب، في المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وقال رينار بعد سحب القرعة عند سفح أهرامات الجيزة: “أصعب مجموعة تكون في الملعب، وإذا كنت تملك طموحاً كبيراً فيجب الفوز على كل الفرق الكبيرة”.

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ويدرك رينار ضرورة أن ينصب تركيزه في البداية على مباريات الدور الأول، حيث يبدأ مسيرته أمام ناميبيا في 23 يونيو (حزيران)، قبل محاولة إحراز اللقب.

وأضاف: “يجب أن نركز في البداية على الدور الأول وهذا أهم شيء، ويجب أن نسير خطوة بخطوة ونحن في مجموعة صعبة، وسيكون من المهم القدوم إلى مصر بطموح كبير، لكن من المهم احترام كل المنافسين”.

وتابع: “نحن كمدربين لا نكون سعداء أبداً بأي قرعة وهذا الحال دائماً، أهم شيء ليس نتيجة القرعة، لكن الوصول إلى أبعد مدى في البطولة، وحتى تصل بعيداً يجب الفوز على أفضل المنتخبات”.