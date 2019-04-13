رشح المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، منتخب السنغال للتتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) المقبلين.
أوقعت القرعة التي سحبت أمس الجمعة بأهرامات الجيزة في العاصمة المصرية القاهرة الجزائر والسنغال في المجموعة الثالثة إلى جانب كينيا وتنزانيا.
وقال بلماضي في تصريحات نقلها تلفزيون النهار الجزائري: “القرعة ستكون جيدة لنا عندما نتأهل ونصل إلى دور 16، هنالك منتخب شارك في أخر مونديال وهو السنغال المرشح للتتويج باللقب، حيث يتواجد في ديناميكية جيدة منذ سنتين، فضلاً على كونه يضم لاعبين يملكون مهارات فردية رائعة ويلعبون في أكبر الأندية الأوروبية”.
وأضاف: “هناك أيضاً كينيا وتنزانيا، غير أن معرفتنا بهما قليلة، تنزانيا مثلاً لم يضمن تأهله إلا في المباراة الأخيرة من التصفيات، لكن تواجده في الدورة النهائية يعني أنه يملك إمكانيات، لابد من أخذ الجميع على محمل الجد”.
وأكد بلماضي أن المنتخب الجزائري سيحضر جيداً للبطولة، وسيدرس بدقة المنتخبات الثلاثة من خلال مشاهدة جميع مبارياتهم في التصفيات وجمع كل المعلومات عنهم، كما نوه أنه يملك الوقت الكافي للقيام بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الجزائر يعلن عن مرشحه المفضل في كأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.