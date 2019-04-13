تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.
خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – ناصر ناهر – جونيور أجاي – رمضان صبحي.
خط الهجوم : وليد أزارو.
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