عصام الحضري يكشف سبب عدم حضوره قرعة كأس أمم إفريقيا 2019

كشف عصام الحضري حارس مرمى النجوم وأسطورة المنتخب الوطني سبب عدم حضوره قرعة كأس أمم إفريقيا، والذي أقيم مساء الجمعة، عند سفح الأهرامات.

وقال عصام الحضري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا هيما يا حبيب قلبي أولا العميد واحد بس أحمد حسن والطبيعي أن

هو اللي يسحب القرعة فمش منطقي خالص كلام أني عايز أسحب يا إما مش لاعب".

وأضاف: "ثانيا بقا وده الأهم الدعوة اتبعتتلي من الاتحاد الإفريقي بس باين عليها اتحشرت في الاتحاد المصري ما طلعتش من المكنة

لحد دلوقت".

Advertisements

وجاء ذلك ردًّا على "تغريدة" من إبراهيم سعيد بعدما قال إن سبب عدم حضور الحضري، هو أنه كان يريد سحب القرعة بدلًا من أحمد حسن.

الجدير بالذكر أن القرعة شهدت حضور نجوم الكرة الإفريقية والمصرية، وغياب عصام الحضري وحسام حسن عن القرعة.

وكانت أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني مع كلا من: أوغندا وزيمبابوي والكونغو ضمن المجموعة الأولى.