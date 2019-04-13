بيجريستين يصطدم بوفد ريال مدريد في مباراة بنفيكا وفرانكفورت

أرسلت إدارة مانشستر سيتي وفدًا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة بتوصية من المدير الفني للفريق جوسيب جوارديولا، لمراقبة مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بين بنفيكا وفرانكفورت من مدرجات ملعب دالوش.

ترأس الوفد مدير تعاقدات مانشستر سيتي “تشيكي بيجريستين” الذي ذهب لمتابعة مستوى مهاجم إنتراخت فرانكفورت والمنتخب الصربي “لوكا يوفيتش”، لكنه اصطدم بتواجد وفد لريال مدريد في المدرجات، حضر لمتابعة نفس اللاعب، حسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم.

وطلب المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، تعزيز خط هجوم فريقه ببديل لكريم بنزيمة يستطيع لعب دور المهاجم رقم 9، ويوافق على الانتظار لحين انتهاء مسيرة بنزيمة مع الملكي.

وحدد زيدان ثلاثة أسماء للتعاقد مع أحدهم في الصيف، إما ماورو إيكاردي لاعب الإنتر أو رودريجو لاعب سانتوس أو يوفيتش لاعب فرانكفورت.

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في نفس الصدد، قالت صحيفة ماركا المدريدية إن إدارة برشلونة أوفقت مفاوضاتها مع يوفيتش، ووضعت تركيزها على أربعة أسماء أخرى لتعزيز الخط الأمامي هم “جريزمان ورودريجو وراشفورد وبيبي”.

وأرجعت إدارة برشلونة سبب إيقافها للتفاوض مع لوكا يوفيتش إلى مغالاة إنتراخت فرانكفورت الذين يطالبون بمبلغ 60 مليون يورو.

وسيتعين على إنتراخت فرانكفورت تسديد 20٪ من سعر انتقال لوكا يوفيتش إلى ناديه الأصلي “بنفيكا”، ولهذا السبب يطالب بالحصول على مبلغ ضخم جراء بيعه في الصيف.

ويحتل لوكا يوفيتش المركز الثاني في لائحة هدافي الدوري الألماني برصيد 17 هدفًا (ركلة جزاء واحدة)، أقل بأربعة أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر بـ 21 هدفًا (3 ركلات جزاء).