دوامة إصابات الأهلي تبتلع سعد سمير لمدة طويلة

جهز المدافع الدولي المصري السابق “سعد سمير” أوراق سفره إلى ألمانيا، لتلقي العلاج من الإصابة المزدوجة التي ألمت به في مباراة الأهلي وصن داونز بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي.

وأصيب سعد سمير بقطع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، وجزع كامل في أربطة الركبة في الدقائق الأولى من مباراة صن داونز، ما يعني غيابه عن الملاعب لمدة لن تقل عن الأربعة أشهر.

وفوت اللاعب الكثير من المباريات هذا الموسم، بسبب تعرضه لإصابات مختلفة على مستوى الكاحل في شهر يناير ثم في العضلة الضامة في الشهر التالي.

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ومن حسن حظ المدير الفني للأهلي “مارتن لاسارتي”، تخلص رامي ربيعة من جميع الإصابات التي غيبته عن الملاعب لمدة فاقت السنة، واستعادته لكامل لياقته البدنية، وظهوره بمستوى متناغم مع زميله في قلب الدفاع “ياسر إبراهيم”.