حالة من النشوى داخل أروقة الاتحاد المصري بعد الرد العملي

تُسيطر على مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حالة من النشوى غير العادية بعد نجاح اللجنة المحلية في تنظيم حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، ليلة أمس الجمعة، تحت سفح أهرامات الجيزة.

حضر الحفل لفيف من ألمع الشخصيات الرياضية من قارة أفريقيا والعالم في مقدمتهم رئيس الكاف أحمد أحمد وأسطورة كوت دي فوار ومانشستر سيتي يايا توريه ونجم الكاميرون سونج ونجم السنغال الحاجي ضيوف ونجم المغرب مصطفى حاجي، بالإضافة إلى فاطمة سامورا، نائبة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “إنفانتينو”.

ودعت اللجنة المنظمة للكاف كبرى الوكالات العالمية لحضور وتغطية الحدث وظهر بعض الصحفيين من آسيا وأوروبا لنقل وقائع الحدث من عين المكان.

وكان هناك تشكيك واضح في مدى قدرة مصر على استضافة الحدث، من قبل بعض الدول المجاورة، بسبب ضيق الوقت الذي نقلت فيه البطولة من الكاميرون إلي مصر.

لكن اللجنة المنظمة المحلية التي يترأسها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “هاني أبو ريدة” ويديرها مدير تعاقدات الأهلي السابق “محمد فضل”، برهنت قدراتها وجاهزيتها لهذا التحدي الكبير.

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وقال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة في مصر اليوم السبت، خلال بيان رسمي صدر عن المكتب الإعلامي للاتحاد “أتوجه بالشكر إلى معالي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تشريفه لنا بحضور قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، إنه يؤازرنا بصفة دائمة من خلال متابعته الدقيقة لما نقوم به من أعمال وتحضيرات، ويشجعنا جميع العاملين في التنظيم”.

وأضاف أبو ريدة في حديثه عن رئيس الوزراء “يعمل مصطفى مدبولي بصفة دائمة على تذليل كل العقبات التي تواجه اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019 من أجل إنجاح البطولة وإظهارها بالمستوى الذي يليق بمكانة وسمعة مصر الأفريقية”.

ويعتقد أبو ريدة أن مجهودات القيادات الأمنية لعبت دورًا هامًا في إنجاح حفل سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 الليلة الماضية، حيث بذلوا مجهودات غير عادية على مدار الساعات الـ 48 الماضية.

وأوضح “ما فعله رجال الأمن انعكس بالإيجاب على كل ضيوف مصر، الذين وجدوا كافة التسهيلات أثناء التوجه إلى موقع الحفل ومن ثم بعد انتهاءه، فضلاً عن شعورهم بالأمن في بقة تاريخية ظهرت في أبهى صورة”.

حول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، بعد وقوع الفريق في المجموعة الأولى مع أوغندا والكونجو الديمقراطية وزيمبابوي، ختم أبو ريدة حديثه “مباريات منتخب مصر؟ كلي ثقة في تجاوز الفريق لدور المجموعات ومنافسته على الأدوار النهائية، وبالنسبة لنا لن ندخر أي جهد في سبيل تحضير الفريق للبطولة”.

وتبدأ كأس أمم أفريقيا 2019 يوم 21 يونيه المقبل في أربعة مدن “القاهرة والاسكندرية والسويس والاسماعيلية”، ومنحت القاهرة ثلاث مجموعات لملاعب السلام والدفاع الجوي والقاهرة الدولي بسبب عدم جاهزية ملعب المصري في مدينة بورسعيد شمال البلاد.