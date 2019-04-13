بالصور | مدرب المغرب ينثر سحره الخاص في قرعة أمم أفريقيا 2019

سلطت الأضواء وعدسات المصورين على المدير الفني لمنتخب المغرب “هيرفي رونار” أثناء حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في سفح أهرمات الجيزة بمصر ليلة أمس الجمعة، أكثر من أي مدرب آخر من مدربي المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وحرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على نشر 4 صور مختلفة للمدرب الفرنسي عبر الحساب الرسمي للاتحاد على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وهو ما لم يفعله مع أي مدرب آخر.

وقال الاتحاد الأفريقي في تغريدته “هيرفي رونار، مدرب منتخب المغرب، الرجل الأكثر أناقة داخل وخارج الملعب”.

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وعاد هيرفي رونار إلى مصر للمرة الأولى منذ زيارته الأولى عام 2016، عندما حضر حفل قرعة تصفيات كأس العالم 2018، والتي شهدت وقوع منتخب المغرب في مجموعة غاية في الصعوبة ضمت منتخبات “كوت دي فوار والجابون ومالي”، غير أنه قاد أسود أطلس إلى روسيا، ليحقق التأهل الخامس في تاريخ المغرب للمونديال.

ووضعت قرعة أمم أفريقيا 2019، منتخب المغرب في مجموعة لا تقل صعوبة عن مجموعته في تصفيات كأس العالم 2018، حيث سيعود لمواجهة كوت دي فوار، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وناميبيا اللذان يعيشان تطورًا ملحوظًا على صعيد الفنيات والطموحات.

وودعت المغرب من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 على يد منتخب مصر بهدف محمود كهربا، وارتبط بعدها هيرفي رونار بتدريب الجزائر، إلا أنه رفض وأصر على مواصلة مشواره مع المغرب رغم كل الانتقادات التي تعرض لها من الاعلام المحلي.