جمهور النادي الاهلي يفسد المخطط الشيطاني للزمالك ويملأ برج العرب أمام صن داونز

يتسلح النادي الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي بأكثر من 30 ألف متفرج سيحضرون مباراة العودة لحساب ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب في الاسكندرية.

وتحمل مباراة الأهلي اليوم السبت عنوان “الريمونتادا”، أي العودة من الخسارة الفادحة إلى الفوز التاريخي، بعدما تعرض الفريق الأحمر لخسارة فادحة وغير مسبوقة على الصعيدين القاري والمحلي في مباراة الذهاب بنتيجة 0/5 على ملعب صن داونز ببروتوريا في بداية الأسبوع الماضي.

جمهور الغريم التقليدي للأهلي “الزمالك” شمت في جمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”، لكنه اتبع أسلوب غير اعتيادي لم تعهده الكرة المصرية من قبل.

درجة الشماتة والتشفي في الخصم، وصلت مع بعض الصفحات الجماهيرية لنادي الزمالك على السوشيال ميديا الى بدء حملات ممنهجة شراء تذاكر مباراة العودة التي سيطرحها الأهلي في الأسواق، خصوصًا وأن سعرها 10 جنيهات فقط، ومن ثم حرق أكبر كم ممكن منها، لحرمان الأهلي من مساندة جماهيرية شرسة تساعده على إرهاب صن داونز والعودة في أجواء البطولة من جديد خلال الشوط الأول.

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وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي “محمد مرجان” أول أمس الخميس إن “عدد التذاكر التي اشتراها جمهور الأهلي تجاوز الـ 27 ألفًا بعد زحام كبير في الاسكندرية لحصول الجماهير على التذاكر، وتبقى ثلاثة آلاف تذكرة فقط من يوم الخميس وزعت يوم الجمعة”.

وسيستقبل ملعب برج العرب جمهور الأهلي بدءًا من الساعة 11 صباح اليوم السبت، على أن يغلق أبوابه في تمام الساعة الخامسة مساءً قبل ساعة واحدة من صافرة البداية.

ومن المنتظر أن يسمح أمن ملعب برج العرب لحضور المزيد من الجمهور الذين لم يحالفه الحظ في الحصول على تذكرة، لا سيما من أبناء مدينة برج العرب والمدن والقرى المجاورة للملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج.

وسبق للنادي الأهلي المصري الفوز على ملعب برج العرب بستة أهداف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017 أمام نادي النجم الساحلي التونسي، لكن شباكه استقبلت هدفين، وهذا ما لا يجب أن يحدث أمام صن داونز، حيث يحتاج الأهلي للفوز بستة أهداف نظيفة للعبور إلى نصف النهائي للمرة الثالثة تواليًا.