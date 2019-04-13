اونلاين | HD اون لاين يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13/04/2019 دوري أبطال أفريقيا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD اون لاين يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13/04/2019 دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلا شوت حصري رابط مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اون لاين يوتيوب لايف، روح معنوية عالية لدي لاعبي النادي الأهلي بعد أن عاد النادي الأهلي مرة أخري لتصدر الدوري وذلك جاء بعد أن تعثر نادي الزمالك أمام نادي المصري البورسعيدي حيث خسر نادي الزمالك المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وتراجع الزمالك إلى المركز الثالث حاليا ويحتل الأهلي المركز الأول ونادي بيراميدز المركز الثاني، تعويض الخسارة المذلة أمام صن داونز الجنوب الأفريقي حيث تعتبر مباراة الأهلي نكسة لدى الجماهير الأهلاوية في دوري الأبطال واستعاد الشرف مرة أخري، وسوف تشهد مباراة الأهلي في ربع النهائي حضور كبير من قبل جماهير الأهلي المصري، وجدير أن الأهلي يحتاج إلي الفوز بنتيجة ستة أهداف نظيفة من أجل التأهل للدور نصف النهائي.