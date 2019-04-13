اونلاين | الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13/04/2019 دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13/04/2019 دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، يستضيف ملعب برج العرب مساء يوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 مباراة الأهلي و ماميلودي سونداونز الجنوب الأفريقي وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2019، يدخل النادي الأهلي المصري من أجل تعويض الخسارة الأكبر في تاريخ الكرة المصرية في أفريقيا لأول مرة، حيث تعرض النادي الأهلي إلي الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة خمس أهداف دون رد وشهدت اللقاء تراخي شديد من قبل لاعبي النادي الأهلي وتراجع في مستوى الفريق بالكامل، وفي الجانب الأخر يدخل نادي ماميلودي سونداونز من أجل الحفاظ على النتيجة والتأهل لدور المقبل لقاء سيكون صعب علي النادي الأهلي من أجل التعويض بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز كورة لايف .

يلا شوت حصري رابط مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اون لاين يوتيوب لايف، روح معنوية عالية لدي لاعبي النادي الأهلي بعد أن عاد النادي الأهلي مرة أخري لتصدر الدوري وذلك جاء بعد أن تعثر نادي الزمالك أمام نادي المصري البورسعيدي حيث خسر نادي الزمالك المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وتراجع الزمالك إلى المركز الثالث حاليا ويحتل الأهلي المركز الأول ونادي بيراميدز المركز الثاني، تعويض الخسارة المذلة أمام صن داونز الجنوب الأفريقي حيث تعتبر مباراة الأهلي نكسة لدى الجماهير الأهلاوية في دوري الأبطال واستعاد الشرف مرة أخري، وسوف تشهد مباراة الأهلي في ربع النهائي حضور كبير من قبل جماهير الأهلي المصري، وجدير أن الأهلي يحتاج إلي الفوز بنتيجة ستة أهداف نظيفة من أجل التأهل للدور نصف النهائي.

