اونلاين | اتش دي لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت 12-4-2019 في دوري ابطال افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتش دي لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت 12-4-2019 في دوري ابطال افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى الأهلي فى السادسة مساء اليوم السبت مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي، مواجهة صعبة أمام الفريق الجنوب أفريقي، حيث يحتاج إلى الفوز بستة أهداف، من أجل التأهل، وذلك بعد الخسارة الثقيلة في الذهاب بخمسة أهداف نظيفة.

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