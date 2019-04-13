رياضة | الأهلي يبحث عن "ريمونتادا" تاريخية أمام صن دوانز بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبحث عن "ريمونتادا" تاريخية أمام صن دوانز بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في موقف صعب، حيث يسعى "المارد الأحمر" لتحقيق ريمونتادا غير المسبوقة تاريخياً، بعد خسارة مباراة الذهاب في بريتوريا بجنوب أفريقيا 0-5، وهي النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من أمال الأهلي كثيراً في اجتياز هذا الدور.

ويحتاج الأهلي للفوز 6-0 إذا أراد التأهل مباشرة لنصف نهائي البطولة، أو الفوز 5-0، ثم اللجوء الفريقان لضربات الترجيح في وقتها لتحديد هوية الفريق الصاعد للدور التالي.

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وكان الأهلي استهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على جيما أبا جيفار 2-1 كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم تصدر مجموعته على حساب شبيبة الساورة، وسيمبا، وفيتا كلوب، أما ماميلودي صنداونز ففاز على أهلي بنغازي بالأربعة في الدور الأول، ثم تأهل كوصيف المجموعة الأولى التي ضمت الوداد ولوبي ستارز وأسيك ميموزا.

ويراهن مارتن لازارتي على جماهير الأهلي المنتظر أن تملاً جنبات ملعب برج العرب بما يقارب 30 ألف مشجع، بعد موافقة الأمن على العدد المقرر، كما يعتمد لازارتي على خبرات نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي، والتونسي علي معلول، وأحمد فتحي، وعمر السولية، والنيجيري جونيور أجاي، ورمضان صبحي.

ويفقد الأهلي في مواجهة صن داونز عدداً من نجومه بداعي الإصابة على رأسهم المدافع سعد سمير الذي سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى محمد محمود، هشام محمد، وأخيراً كريم نيدفيد الذي تعرض لإصابة قوية في مواجهة مصر المقاصة الأخيرة ببطولة الدوري العام.