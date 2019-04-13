رياضة | العين يسعى للحاق بالشارقة من بوابة عجمان في دوري الخليج العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين يسعى للحاق بالشارقة من بوابة عجمان في دوري الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتعرض العين لصدمة بخسارته القاسية أمام الجزيرة 1-5 في الجولة الماضية، إلا أنه استعاد جزءاً من الثقة عندما عاد بتعادل ثمين أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا، في مباراة تأخر فيها بهدفين، وعاد بقوة ضارباً شباك المنافس بقوة، وخطف نقطة ثمينة، وهو ما يجعله يدخل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة.

ويدرك "البنفسج" أن "الخطأ ممنوع"، في حال أراد الإبقاء على حظوظه بالمنافسة على اللقب، برغم أن الفارق كبير مع الشارقة، حيث يأمل بتحقيق الفوز، لأن الجولة المقبلة تجمعه مع "الملك"، في محاولة أخيرة للحاق به، وهو ما يتطلب منه الفوز على عجمان أولاً للتفكير بالخطوة التالية الحاسمة.

ويحاول العين بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو استغلال هذه المباراة للاطمئنان على لاعبيه العائدين من الإصابة، وأبرزهم محمد عبد الرحمن، في وقت ما زال يغيب فيه أحمد برمان.