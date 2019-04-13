رياضة | ريال مدريد يحدد سعر بيع جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعر بيع جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير صحفي، إن ريال مدريد، حدد سعر التخلي عن نجمه الويلزي، جاريث بيل، خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد حدد ريال مدريد مبلغ 113 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن بيل.

وأوضحت أن الخطوة المقبلة لبيل، ستكون العودة للدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن ريال مدريد واثق من أن الأندية الكبرى هناك جاهزة لدفع هذا الرقم، بعد أن يحدد اللاعب رغبته.

ويعتقد ريال مدريد أن سعر بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، مناسب مقارنة بأسعار نيمار ومبابي وكوتينيو.

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ومع ذلك فإن ريال مدريد يتوقع أن تحدث محاولات من قبل الأندية المهتمة لتقليل المبلغ المطلوب.

أما المشكلة التي قد تواجه انتقاله لأي ناد آخر، فهي راتب بيل الضخم، حيث يتقاضى اللاعب الويلزي 26 مليون جنيها إسترلينيا سنويًا، وهو ما قد يدفع ريال مدريد لعمل صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، من أجل ضم بول بوجبا ودفع مبلغ صغير.

التقرير أشار إلى أن الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، قد يكون بديلا لبوجبا حال رفض اليونايتد إتمام المقايضة.

جدير بالذكر، أن جماهير ريال مدريد، توجه انتقادات واسعة لبيل، وشهدت مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو يوم السبت الماضي، خلال مواجهة الملكي وإيبار، إطلاق صافرات استهجان من قبل جمهور الميرنجي تجاه اللاعب الويلزي.