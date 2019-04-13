رياضة | اعتقال مشجع بسبب العنصرية في فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال مشجع بسبب العنصرية في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقفت مباراة ديجون أمام ضيفه أميان، في الدوري الفرنسي، لخمس دقائق، حيث قرر الفريقان التوقف عن اللعب، عقب هتافات عنصرية مزعومة استهدفت المدافع الفرنسي، برنس جوانو، من جماهير الفريق صاحب الضيافة.

وقال جوانو، لاعب أميان "نحن في القرن الـ21، ولا يمكننا القبول بهذا الأمر.. أردت تسجيل موقف عندما طلبت إيقاف اللعب، كلنا سواسية".

وقالت رابطة الدوري الفرنسي، في بيان، إن ديجون حدد مشجعا وجه إساءة الى جوانو، وتم اعتقاله.

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وأضافت الرابطة أن لجنة الانضباط التابعة لها، ستنظر القضية الأربعاء المقبل.

وتوقفت المباراة التي أقيمت في ملعب جاستون جيرار، في الدقيقة 78، بعدما قال جوانو إنه سمع هتافات عنصرية من جماهير ديجون.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويحتل ديجون المركز الـ18، ويبتعد بست نقاط عن منطقة الأمان، بينما يحتل أميان المركز الـ15، برصيد 32 نقطة.

وقال أميان، عبر حسابه على تويتر "كل الدعم لقائد الفريق برنس جوانو.. لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم".

