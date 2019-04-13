رياضة | مانشستر يونايتد ييراقب نجم إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ييراقب نجم إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجد مانشستر يونايتد الإنجليزي ضالته، في لاعب وسط إيفرتون، ليكون بديلًا لأندير هيريرا الذي بات رحيله قريبًا في نهاية الموسم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "صن" فإن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، حدد السنغالي إدريسا جاي، ليكون بديلًا لهيريرا، المتوقع انتقاله لباريس سان جيرمان بشكل مجاني بعد انتهاء تعاقده.

وأوضح التقرير، أن هيريرا طلب 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، من أجل البقاء، وهو ما قوبل بالرفض من قبل إدارة مانشستر يونايتد، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي.

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وارتبط أكثر من اسم لتدعيم وسط اليونايتد، أبرزهم ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد، لكن يعتبر جاي الأقرب والأكثر إقناعًا لخلافة هيريرا في أولد ترافورد.

ومن المفارقات أن جاي كان على وشك الرحيل لسان جيرمان في يناير الماضي، قبل أن تتعطل الصفقة.

ومن المتوقع أن ينضم جاي ليونايتد في صفقة تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.