رياضة | بوتاس الأسرع وحادث خطير في تجارب الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتاس الأسرع وحادث خطير في تجارب الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق (مرسيدس)، ومتصدر بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1)، اليوم السبت، الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة، لسباق جائزة الصين الكبرى، بواقع دقيقة و32 ثانية و830 جزءا من الألف من الثانية.

وكان بوتاس قد تصدر أيضًا التجارب الحرة الثانية، أمس الجمعة.

وحافظ الألماني سباستيان فيتل سائق (فيراري)، على المركز الثاني، بعدما احتله في التجارب الثانية، علما بأنه تصدر التجارب الأولى.

واحتل المركز الثالث، شارل لوكير القادم من موناكو (فيراري)، يليه رابعا بطل العالم البريطاني، لويس هاميلتون، سائق (مرسيدس).



وجاء بالمركز الخامس، الألماني نيكو هالكنبرج سائق (رينو).

وشهدت الدقائق الأخيرة من التجارب، تعرض التايلاندي ألكسندر البون سائق (تورو روسو) لحادث خطير، ورغم أنه خرج منه سليما على ما يبدو، فإن سيارته تحطمت تماما.

