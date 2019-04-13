رياضة | عين.. هل يقود "موسيماني" صن داونز للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. هل يقود "موسيماني" صن داونز للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

تلقى الأهلي هزيمة قاسية من ماميلودي صن داونز بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. يقود بيتسو موسيماني صن داونز منذ 7 سنوات تقريبًا حتى الآن وقاده حتى الآن للفوز بست بطولات أبرزها دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.

وعلى الرغم من صغر سنه ومشواره التدريبي الصغير إلا أنه اكتسب خبرة أفريقية كبيرة جحلته حديث الساعة وتوقع الكثيرون فوزه بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

واختارت "عين الخليج 365 الرياضي" موسيماني نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي والتدريبي:-

ولد بيتسو جون هاميلتون موسيماني في 26 يوليو 1964 في بلدة كاسيجو في جنوب أفريقيا.

* مشواره كلاعب :

بدأ موسيماني مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي روكفيل هانجري ليونز وكان يلعب في مركز خط الوسط.

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بدأ موسيماني مشواره الإحترافي عام 1982 وهو في الثامنة عشر من عمره في صفوف جومو كوزموز الذي سجل له 7 أهداف في 27 مباراة لمدة موسم. في 1985، رحل موسيماني إلى صن داونز الذي يقوده حاليًا وسجل له هدف واحد في 19 مباراة وعاد إليه مرة أخرى في 1987 وقاده في تسع مباريات فقط. في 1986، عاد موسيماني إلى جومو كوزموز وخاض معه 31 مباراة وسجل خلالهم 9 أهداف قبل أن يعود إليه للمرة الثالثة في 1987 ولعب له 14 مباراة سجل خلالهم 11 هدف. في 1989، انتقل موسيماني إلى أورلاندو بايرتس ولعب له 18 مباراة فقط. بدأ موسيماني أول تجاربه الإحترافية عام 1989 وهو في الخامسة والعشرون من عمره في صفوف يونيكوس اليوناني وسجل له 5 أهداف في 34 مباراة خلال 6 مواسم، في 1995، إنتقل موسيماني إلى ريتا بيلار ولعب له 37 مباراة وسجل خلالهم 15 هدف، في 1996، خاض موسيماني آخر تجاربه الإحترافية في صفوف السد القطري الذي سجل له هدف في 22 مباراة. أيضًا، لم تكن تجربة موسيماني مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا طويلة، حيث مثله في 4 مباريات وسجل خلالهم هدف وحيد.

* مشواره التدريبي :

بدأ موسيماني مشواره التدريبي عام 2001 وقاد ناديين ومنتخب بلاده حتى الآن، تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي :-

- قاد موسيماني سوبر سبورت يونايتد منذ يونيو 2011 حتى يونيو 2007 في 184 مباراة، فاز في 83 مباراة وتعادل في 53 مباراة وخسر 48 مباراة. فاز موسيماني مع سوبر سبورت يونايتد ببطولة SAA supa 8 عام 2004 وبطولة كأس Nedbank عام 2005.

- قاد موسيماني منتخب جنوب أفريقيا كمدرب مساعد منذ 2006 حتى 2010.

- قاد موسيماني منتخب جنوب أفريقيا منذ أغسطس 2010 حتى يونيو 2012 في مباراة 18 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 3 مباريات.

- قاد موسيماني صن داونز منذ ديسمبر 2012 حتى الآن في 120 مباراة، فاز في 73 مباراة وتعادل في 29 مباراة وخسر 8 مباراة. قاد موسيماني صن داونز حتى الآن للفوز ب6 بطولات، جاءت كالتالي : -

الدوري موسمي 2013/2014 و2015/2016 وكأس Nedbank عام 2014 وكأس Telcom عام 2015 ودوري أبطال أفريقيا 2016 وكأس السوبر الأفريقي 2017.