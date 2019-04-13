رياضة | ماتشات اليوم 13-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم 13-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت والموافق 13/4/2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات حول العالم لهذا نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" مواعيد اليوم والقنوات الناقلة لها.

- دوري أبطال أفريقيا:

* مازيمبي × سيمبا: اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت

* الأهلي × صن داونز: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سيورت 1 HD بتعليق أحمد عبده

* الترجي × شبيبة قسنطينة: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

* الوداد المغربي × حورويا الغيني: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

- الدوري الانجليزي:

* توتنهام × هيدرسفيلد: اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

* مانشستر يونايتد × وست هام: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق سوار الذهب

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- الدوري الاسباني:

* ويسكا × برشلونة: اليوم في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

* أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري الايطالي:

* سبال × يوفنتوس: اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

* روما × أودينيزي: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت

* ميلان × لاتسيو: اليوم في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت

- الدوري السعودي:

النصر × الاتحاد: اليوم في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي ksa sport ودوري بلس