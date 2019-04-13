رياضة | 6 صفقات على طاولة ريال مدريد في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 صفقات على طاولة ريال مدريد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يرصد 6 صفقات من الطراز الرفيع لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقًا لموقع ديفنسا سنترال ، لا يزال المشروع قيد التنفيذ من قبل ريال مدريد من حيث التعاقدات الصيفية المقبلة ، وهناك 6 لاعبين يراقبهم الفريق الأبيض عن كثب ، مع مراعاة كل لاعب مع معاييره الخاصة. ورصد ريال مدريد التعاقد مع كلا من كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام الإنجليزي ، جواو فيليكس جناح بنفيكا البرتغالي ، لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ، إدين هازارد جناح تشيلسي ، تانجي ندومبيلي لاعب وسط ليون ، ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان. وقام الموقع بتحليل كل من هؤلاء اللاعبين بالتفصيل ، لتجنب الأخطاء عند نقله لسانتياجو برنابيو.

1- كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبير)

إنه لاعب دنماركي يقود فريقه في أهم مسابقة في العالم هي دوري الأبطال . اليوم يبلغ من العمر 27 عامًا ، هو العمر الذي يعيش فيه كل لاعب أفضل وقت له كلاعب كرة قدم (لا شاب ولا مخضرم). و ريال مدريد يتابعه بقوة ، هو واحدة من المفضلين لزيدان . الشيء الإيجابي هو أن عقده ينتهي هذا الموسم ، وهي فرصة جيدة للغاية لاصطياده ، إذا نجح توتنهام في الفوز بدوري الأبطال ، فلا شك أنه سيتم تجديده ولن يذهب إلى مدريد.

جواو فيليكس (بنفيكا)

إنه لاعب برتغالي جذب أنظار أوروبا بأكملها في مباراته أمس الخميس ضد آينتراخت فرانكفورت ، وسجل (هاتريك) في الفوز (4-2). يبلغ من العمر 19 عامًا فقط ، وقد حصل على منصب المهاجم الأساسي في بنفيكا . معظم الفرق الكبرى في أوروبا تتابعه عن كثب ، لكن ريال مدريد هو الذي قرر تولي زمام المبادرة ، لديه شرط جزائي في عقده مع بنفيكا قدره 120 مليون يورو ، لكن مدريد تعكف بالفعل على وضع إستراتيجية ، مع الأخذ في الاعتبار أن ماريانو دياز أو خيسوس فاييخو مهتمان بالسير إلى فريق مثل بنفيكا.

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لوكا يوفيتش (آينتراخت فرانكفورت)

إنه لاعب صربي لعب دورًا رائدًا في المباراة ضد بنفيكا . على الرغم من أنه لم يستطع جعل فريقه يخرج منتصراً ، إلا أنه سجل هدفًا واحدًا من بين أشياء أخرى كثيرة في الموسم ، يبلغ من العمر 21 عامًا وهو لاعب حيوي بالنسبة للفريق الألماني ، وريال مدريد معجب كبير بهذا اللاعب، ولكن تعقيد كل شيء عندما تكون مهتمة به الفرق الأخرى.

إدين هازارد (تشيلسي)

إنه لاعب بلجيكي ، يحتفل بموسم مذهل ، توقيعه مع ريال مدريد متقدم للغاية ، ويفترض النادي وصوله للبرنابيو هذا الصيف. ينتهي عقده العام المقبل ، لديه بالفعل أكثر من نصف قدم في سانتياجو بيرنابيو.

تانجي ندومبيلي (أولمبيك ليون)

وضع الريال نصب عينيه التعاقد مع تانجي ندومبيلي ، وسيتم توقيع هذه الخطوة إذا لم يتحقق نقل بول بوجبا ، الشيء الإيجابي إزاء هذا الوضع هو أن ندومبيلي يكلف نحو 50 مليون دولار، هو رخيص جدًا نظرًا للجودة التي يظهر بها وهو في سن الـ22 عاما ، يعلم ليون أنه قد يوافق على بيع ندومبيلي إذا تقدم مدريد بعرض لائق.

ماورو إيكاردي (إنتر ميلان)

إنه لاعب أرجنتيني كان على وشك التوقيع مع ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوي ، وقد يفتح النادي إمكانية بيع إيكاردي في الصيف. و ريال مدريد هو المرشح المفضل لضمه ، مع شرط جزائي 110 مليون يورو.