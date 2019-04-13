رياضة | برشلونة يصدم يوفيتش ويحدد 4 بدلاء في ميركاتو الصيف

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية ، اتخذ نادي برشلونة خطوة إلى الوراء في حرب المزايدة المحتملة للتوقيع مع لوكا يوفيتش هداف آينتراخت فرانكفورت ، ووضعوا خطوة التعاقد مع يوفيتش في قائمة الانتظار مع استهداف أربعة لاعبين آخرين.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قرر تأجيل فكرة التوقيع مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ، والتركيز على أهداف أخرى في الميركاتو الصيفي المقبل.

يدرس النادي الألماني إمكانية الاحتفاظ بالمهاجم الصربي يوفيتش لموسم آخر قبل السماح له بالرحيل في صيف عام 2020.

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في الوقت نفسه ، أعلن والد اللاعب أن ابنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان يريد الانضمام إلى برشلونة ، مع احتمال عدم مشاركته بشكل منتظم إذا رحل عن فرانكفورت.

يكاد يكون من المؤكد أن برشلونة يريد تعزيز خط الهجوم الصيف ، إنهم يريدون خيارًا قويًا لخلافة لويس سواريز مع بلوغ المهاجم الأوروجواياني 33 عامًا من الموسم المقبل



وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سوف ينظر في خيارات أخرى في السوق ، والأسماء البديلة للهجوم هي رودريجو مورينو ، ماركوس راشفورد، نيكولاس بيبي وأنطوان جريزمان.