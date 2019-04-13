الان تتابع بوجود زوران ورئيس الهلال .. الأهلي يعاني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - إبراهيم آل صالح:
بعد فوز الهلال على الأهلي بهدف دون رد، ضمن لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبح الفوز الأزرق الـ12 بالنسبة للأمير محمد بن فيصل ضد الأهلي، من أصل ١٧ مواجهة.
وقد خسر الهلال مع بن فيصل أمام الأهلي في ثلاثة مرات، وتعادل مرتين مابين دوري وكؤوس.
زوران أيضا يمتلك رقمًا مميزًا أمام الأهلي حيث واجه الأهلي في خمس مرات مع ثلاثة أندية مختلفة: النصر والعين والهلال، وقد فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين.
استطاع أن يكسب الأهلي مع النصر في لقاء وحيد في الدوري عام 2016، ومع العين حقق تعادلين، ومع الهلال كسب الأهلي في لقاءين بكأس الشيخ زايد وفي الدوري.
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