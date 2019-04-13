يوفنتوس على أعتاب رقم قياسي بالدوري الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

يكفي يوفنتوس التعادل مع سبال المتواضع اليوم للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي كرقم قياسي مع تبقي 6 مباريات.

وستؤجل احتفالات يوفنتوس الذي يتصدر الترتيب بفارق 20 نقطة عن نابولي الثاني، فقط في حالة الخسارة، حيث ستبقى فرصة ضئيلة لنابولي في العودة إلى المنافسة إذا فاز على كييفو غدا.

وتأتي مباراة سبال في وقت مهم من الموسم بالنسبة ليوفنتوس، بين مواجهتي دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام الهولندي، الذي تعادل معه 1-1 في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الهولندية أمستردام الأربعاء الماضي، حيث تقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل في تورينو الإيطالية.

ويأمل سبال في الفوز لمواصلة سعيه للنجاة من الهبوط، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط الثلاثة.

وسيكون على نابولي، الذي خسر 0-2 أمام أرسنال الإنجليزي أمس الأول، بذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي، مواجهة كييفو على ملعب سان باولو غدا، في مباراة قد تقضي على آمال كييفو في البقاء.

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ويلتقي إنتر، صاحب المركز الثالث، مع مضيفه فروسينوني، الذي يحتل المركز الـ19 قبل الأخير.

ويسعى إنتر لتعزيز موقعه في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولا سيما أنه يبتعد بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع.

ويبدو الصراع محتدما بين 5 فرق لحسم المقعدين المتبقيين المؤهلين لدوري الأبطال، بعدما حسم يوفنتوس ونابولي أول مقعدين.

ويحتل ميلان المركز الرابع متقدما على أتالانتا بأفضلية المواجهات المباشرة بعدما تساويا في رصيد 52 نقطة، لكنه اليوم سيخوض مباراة صعبة على أرضه أمام لاتسيو السابع، الذي يأتي خلف ميلان بثلاث نقاط ولديه مباراة مؤجلة.

ويستضيف أتالانتا الاثنين المقبل، إمبولي صاحب المركز الثامن عشر.

في المقابل، يلتقي روما، صاحب المركز السادس برصيد 51 نقطة مع ضيفه أودينيزي اليوم.

ويستضيف تورينو فريق كالياري غدا، كما يجري غدا أيضا، ديربي سامبدوريا وجنوه، وساسولو وبارما، وفيورنتينا ضد بولونيا.