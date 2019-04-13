برشلونة يريح ميسي ويدفع بالبدلاء أمام هويسكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

ستكون الفرصة مواتية أمام مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، للدفع ببعض عناصره البديلة خلال لقاء اليوم مع هويسكا في المرحلة الـ32 للدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة أخرى نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ووجه برشلونة تركيزه مجددا إلى المسابقة المحلية، بعدما حقق فوزا ثمينا 1-0 على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليضع قدما في المربع الذهبي.

ويرغب برشلونة في الاستفادة من انفراده بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد قبل 7 مراحل على نهاية الموسم.

ويأتي هذا الفارق الكبير في النقاط ليمنح الحرية أمام فالفيردي في تجربة عدد من اللاعبين البدلاء، ومنح قسط من الراحة لنجومه الأساسيين قبل مباراة العودة أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو.

وربما يجلس الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء اليوم، بعدما تعرض لإصابة في الوجه في مباراة مانشستر يونايتد، فيما سيعود عثمان ديمبيلي للعب أساسيا، في حين يمكن أن يحصل كيفن برينس بواتينج على فرصة نادرة للعب في القائمة الأساسية.

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في المقابل، يقبع هويسكا في مؤخرة الترتيب بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان.

وتشهد مباريات اليوم أيضا، مواجهة ساخنة بين إشبيلية وضيفه ريال بيتيس، حيث يسعى الفريقان الأندلسيان لمواصلة صراعهما من أجل إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويتعين على أشبيلية الخامس في الترتيب، حصد النقاط الثلاث لاستمرار تشديد الخناق على خيتافي، صاحب المركز الرابع.

وكشف مدرب أشبيلية، خواكين كاباروس عن إصابته بسرطان الدم المزمن في الأسبوع الماضي، لكنه شدد على استمراره في قيادة الفريق.

ويحل ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث، ضيفا على ليجانيس الاثنين المقبل.

وتعد هذه من المرات النادرة التي يخوض فيها الريال إحدى مبارياته يوم الاثنين، حيث يرجع السبب في ذلك إلى خروجه المبكر من دور الـ16 لدوري الأبطال.