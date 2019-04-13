تشيلسي يعاقب واصفي صلاح بالمفجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقف نادي تشيلسي الإنجليزي 3 مشجعين ممن ظهروا في مقطع فيديو يتضمن إساءات لنجم ليفربول، المهاجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء غد في المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر 6 أشخاص في مقطع فيديو، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت أمس الأول، شهد توجيه إساءات للنجم المصري الدولي.

ونشر المشجعون الستة لتشيلسي مقطعا مصورا على تويتر، وهم يؤدون أغنية وصفت بالمهينة لصلاح، تضمنت وصفه بالمفجر، في إشارة إلى أنه مسلم وعربي، هو ما ذكرته عدد من التقارير في وسائل الإعلام البريطانية، فما علق نادي تشيلسي على المقطع ببيان أكد فيه إدانته تصرفات مشجعيه بعد أن وصفها بالبغيضة، متوعدا المشجعين بعقوبات قاسية.

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وأدان كلا الناديين ما جاء في مقطع الفيديو، وأصدر كل منهما بيانا دعا فيه إلى توحيد الجهود من أجل الوصول إلى الأشخاص مرتكبي الإساءة ومحاسبتهم.

وأعلن نادي تشيلسي أنه جرى إيقاف 3 من هؤلاء المشجعين عند بوابات الاستاد قبيل مباراة الفريق أمام مضيفه سلافيا براغ التشيكي أمس الأول في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي والتي انتهت بفوز تشيلسي 1-0 .

وقال مهاجم تشيلسي، الفرنسي أوليفيه جيرو إن النادي بأكمله شعر بالاشمئزاز إزاء مقطع الفيديو.

وأضاف «أعتقد أن هؤلاء الأشخاص لا يفترض أن ينتموا إلى تشيلسي، أرى أن النادي والجميع يدينون مثل هذا السلوك، ونحن ندعم محمد صلاح بنسبة 100%، أعتقد أن هذا لا يفترض أن يحدث الآن».

وكان صلاح قد لعب 13 مباراة لفريق تشيلسي قبل أن ينضم إلى روما الإيطالي ومنه إلى ليفربول في صيف عام 2017.