هني: فيفا يسعى لمساواة الكرة النسائية بالرجالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت مديرة العلاقات العامة في الاتحاد الدولي «فيفا»، مؤسسة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم للسيدات، هني ثلجية أمس، أن الفيفا يسعى لإرساء مبدأ المساواة بين الكرة النسائية والرجالية، ولهذا فإنه يتطلع إلى الاستمرار في إقامة مباريات الكرة للسيدات على الملاعب الكبرى.

وقالت ثلجية أمس خلال المؤتمر العالمي لكرة القدم في برشلونة «المباريات التي أقيمت على ملاعب سان ماميس وواندا ميتروبوليتانو ويوفنتوس هي أمثلة يحتذى بها، يجب أن نعطي الحق ذاته للمرأة، علينا أن نعطي المرأة صوتا ومقاعد في الأماكن المهمة لكرة القدم».