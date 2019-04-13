صدارة النصر أمام محك الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يتشبث النصر بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستضيف الاتحاد اليوم باستاد الملك فهد الدولي في ختام مواجهات الجولة الـ27، فيما يطمح الاتحاد لتحقيق نتيجة تسعف موقفه وتنقله إلى مرحلة أكثر أمانا بعد أن ظل ضمن دائرة المهددين بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

وينتشي النصر (61 نقطة في المركز الأول) بحالة معنوية مرتفعة نظير نتائجه المميزة على المستوى المحلي والتي أهلته لاقتلاع الصدارة من الهلال، وكذلك لفوزه العريض على الزوراء العراقي 4-1 في دوري أبطال آسيا.

أما الاتحاد (25 نقطة في المركز الـ13) الذي يعاني محليا، فينتشي هو الآخر بتصدره مجموعته الآسيوية بفوزه 3-2 على لوكوموتيف الأوزبكي في دوري الأبطال، ويأمل أن يساعده ذلك في خطف نقاط المباراة، خاصة أن مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا شدد عقب مباراة لوكوموتيف على اهتمامه بالمباريات المتبقية بدوري الأمير محمد بن سلمان، أكثر من أبطال آسيا، معيدا إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في مباراة لوكوموتيف، لإعدادهم لمواجهة النصر.

أرقام تسبق المواجهة

أكبر فوز للاتحاد على النصر بدوري المحترفين

5 ـ 2 عام2011

أكثر فوز للنصر

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5 ـ 0عام2016

آخر 9 مواجهات بينهما في الدوري انتهت بفوز النصر

آخر فوز اتحادي على النصر كان عام 2012 بنتيجة 1-0 سجله سوزا

يتصدر قائمة هدافي الاتحاد فهد المولد برصيد 10 أهداف

قاد فيتوريا النصر في 17 مباراة، فاز في 14 منها، وخسر 3 مباريات

قاد سييرا الاتحاد في 5 مباريات بالدوري، فاز 3 مرات وتعادل مرة وخسر مرة

هدفا استقبلها مرمى النصر كثاني أقوى دفاع بعد الشباب

20 مرة تواجها في دوري المحترفين

10 فاز النصر

5 فاز الاتحاد

5 تعادلا

23 هدفا تلقاها مرمى الاتحاد كأحد أضعف الدفاعات في الدوري

40 يتصدر قائمة هدافي النصر والدوري عبدالرزاق حمدالله برصيد

25 هدفا