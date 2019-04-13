براون: إقالات المدربين في السعودية بسبب استعجال النتائج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الأرجنتيني خوان براون، تسمية قبوله قيادة فرسان مكة في هذه المرحلة بالمغامرة.

وقال خوان الذي تسلم المهمة بعد الجولة الـ24 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إن إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، لم تطلب منه هدفا معينا ولم تضعه تحت الضغط».

وأضاف» أكثر ما يهمني في الجولات المتبقية وحتى منذ تسلم قيادة الفريق، جمع أكبر قدر ممكن من النقاط مع مجموعة جيدة من اللاعبين أعرف بعضهم مثل لاعبي الهلال السابقين، عبدالله الزوري وفيصل درويش والمحترفين الأجانب».

وعن الإقالات الكبيرة لمدربين كبار في الموسم الحالي، قال خوان براون «المهم أن يكون هناك مشروع يجب تحقيقه، لكن معظم الأندية في السعودية تستعجل النتائج والإقالات دون أن تمنح المدربين الوقت الكافي لتحقيق أهداف طويلة المدى».

وأضاف «هناك مشكلة أخرى لمستها من خلال عملي في الفئات السنية المشكلة في السعودية تكمن في التكوين المبكر، فمعظم اللاعبين يلعبون الكرة في الفئات السنية بالأندية في الـ13 من أعمارهم، وهذا سن متأخر، ولابد من إنشاء أكاديميات في سن مبكرة لصناعة نجوم في الدفاع والهجوم قبل إشراكهم في دوريات أو بطولات خاصة بأعمارهم».

يذكر أن 5 أندية فقط في دوري المحترفين لم تعمل على إقالة مدربيها حتى الآن وهي التعاون والرائد والشباب والفتح والحزم، فيما أعفت بقية الأندية الـ11 مدربيها، بل إن بعضها أقال مدربه أكثر من مرة.

المدربون المبعدون منذ بداية الموسم

دانيال كارينيو

(النصر)

جورجي خيسوس

(الهلال)

بابلو جويدي

(الأهلي)

فابيو كاريلي وأحمد ميدو

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(الوحدة)

مريشيا ريدينك

(الفيصلي)

ليوناردو راموس

(الاتفاق)

إلكساندر ستانوجيفيتش

(القادسية)

رامون دياز وسلافين بيلتش

(الاتحاد)

جوستافو كوستاس وسلافوليوب موسلين

(الفيحاء)

فرانكي فركاوترن

(الباطن)

آرسي وباولو ألفيس

(أحد)