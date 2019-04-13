الهلال يتفق مع كاريلو وبنفيكا يعقد المفاوضات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، توصل ناديه إلى اتفاق مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الدولي البيروفي أندريه كاريلو، على استمراره مع الفريق موسما آخر.

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وقال الأمير محمد بن فيصل في مقطع فيديو مصور أمس «اتفقنا مع كاريلو على الاستمرار في الفريق، بعد المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب خلال موسمه الأول، إضافة إلى أن جماهير النادي ترغب في استمراره، ويتبقى الاتفاق مع نادي اللاعب الأصلي، بنفيكا البرتغالي، حيث أنه يغالي كثيرا في شروطه المادية ما قبل موافقته على استمرار اللاعب مع الهلال».

وكان الهلال تعاقد بداية الموسم الحالي مع كاريلو على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي لمدة موسم واحد.

ولم يمنح رئيس الهلال في حديثه مع جماهير النادي، محاولات دخول النصر على خط التفاوض مع كاريلو اهتماما كبيرا، مقللا من إفشال الأخير المفاوضات الجارية حاليا مع بنفيكا، مؤكدا أن الهلال قادر على الاحتفاظ باللاعبين الذين يريد استمرارهم معه خاصة كاريلو المتوقع أن يكون أعلى لاعبي الفريق قيمة مالية.