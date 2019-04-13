إنفانتينو يغيب عن قرعة أمم أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو عن حضور حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 أمس في القاهرة.

واحتضنت منطقة الأهرامات حفل القرعة أمس، فيما تستضيف مصر فعاليات البطولة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين بحضور نحو 400 شخصية مصرية وأفريقية وعالمية.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة أمس، إن رئيس الفيفا يرتبط بعدد من الاجتماعات في أمريكا الجنوبية، مما دفعه للاعتذار عن عدم حضور حفل القرعة.