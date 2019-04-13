هنا استقبل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز في ابطال افريقيا اليوم...

لغير مشتركي bein sports، تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي في بطولة أفريقيا اليوم ضد صن داونز مجاناً وبدون تشفير، كما يعلم الجميع أن مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية منذ مرحلة المجموعات يتم عرضها مشفرة عبر قنوات بي إن سبورت للمشتركين فقط على النايل سات بشكل حصري، ولكن ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي مساء اليوم السبت.

تهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم المارد الأحمر في مصر وخارجها، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز مجاناً في حال امتلاكك رسيفر beoutq، أو من الرسيفرات الداعمة لتشغيل القنوات، وذلك بتوجيه قمر الاستقبال الخاص بك عبر عرب سات، والتمتع بمشاهدة المباريات مجاناً دون دفع مقابل، وفي حال كنت تمتلك طبق بحجم 120 سم فقط، يمكنك توجيه العدسة الخاصة بك على قمر يوتلسات، والتمتع ومشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز عبر قناة أرينا سبورت والتي نجحت منذ عامين في الحصول على حقوق نقل مباريات الأندية في البطولات الأفريقية بالتعليق الأجنبي.

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

هذه هي القنوات الناقلة للقاء حتى الآن ولا يوجد أى قنوات ناقلة اخرى، كونوا متابعين معنا في حالة ظهور أى من القنوات سنضع ترددها.وسيخوض