القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانر اليوم في دوري أبطال أفريقيا بدائل BEIN SPORT على...

سنقدم إليكم من خلال تلك المقالة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي اليوم في اللقاء الذي يلعب في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك في إياب دور الثمانية من البطولة، في مباراة ستكون متابعة من الملايين من محبي النادي الأهلي والكرة الأفريقية، وسنحاول من خلال تلك المقالة توضيح القنوات الناقلة للمباراة عبر بدائل القمر نايل سات، فهناك الكثير من الأقمار الأخرى التي تنقل بطولة دوري الأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام صن دوانز سنوفرها لكم على الكثير من الأقمار الصناعية، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين لن تذاع على التلفزيون الأرضي بينما ستكون مباراة الإياب داخل مصر متاحة عبر البث الأرضي للقناة الثانية وقناة النيل للرياضة، وكان الأهلي قد تأهل إلي هذا الدور تصدره لمجموعته، بينما جاء صن دوانز بطل نسخة 2016 في المركز الثاني لمجموعته خلفاً للوداد المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانز

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

أضفنا معظم القنوات المجانية التي سوق تنقل مباراة الاهلي وصن داونز مباشرة على الهواء، نتمنى التوفيق للفريق المصري.