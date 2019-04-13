اونلاين | HD لايف YOUTUBE بث مباشر الاهلي وصن داونز مشاهدة مباراة الاهلي اليوم كورة لايف الاهلي ضد صن داونز kora star 7sry

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موعد مباراة فريق الاهلي وفريق صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة، تعرف على مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بتاريخ 13-04-2019 دوري أبطال أفريقيا موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة فريق الاهلي وفريق صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة فريق الاهلي وفريق صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة

تُقام المباراة فى السادسة مساء باستاد برج العرب فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وقد حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع فى المباراة.

ويغيب عن المباراة كلاً من وليد سليمان وشريف إكرامى وهشام محمد وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسام عاشور وسعد سمير.

يحتاج الاهلي للفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل بعدما خسر لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

القنوات الناقلة مباراة فريق الاهلي وفريق صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة .

الأهلي Vs ماميلودي سونداونز.

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (ربع نهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد برج العرب .

المعلق : أحمد عبده .

نتيجة مباراة الذهاب : ماميلودي سونداونز (5-0) الأهلي.

موعد مباراة فريق الاهلي وفريق صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .