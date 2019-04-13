اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت حصري اليوم السبت بتاريخ 13-04-2019 دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت حصري اليوم السبت بتاريخ 13-04-2019 دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت حصري، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم السبت مباراة من العيار الثقيل مباراة تجمع مابين فريق الأهلي وصن داونز وذلك ضمن إطار اياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسوف يستضيف ملعب برج العرب اللقاء على ارضيه، يدخل فريق الأهلي المباراة بمعنويات منخفضة للغاية بعدما انتصر عليه فريق صن داونز في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز صن داونز بخمسة أهداف دون رد، بينما يدخل فريق صن داونز بمعنويات عالية املاً في تحقيق الفوز هذه المرة أيضاً ليتأهل للنهائي، ويحتل الفريق في جدول دوري جنوب افريقيا المركز الثاني برصيد 44 نقطة بينما يحتل الاهلي المركز الأول برصيد 58 نقطة، ومن المقرر أن تشهد المباراة اليوم مواجهة نارية بين الفريقين، لننتظر من سيحسم اللقاء لصالحه.

معلومات عن مباراة الاهلي وصن داونز

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (ربع نهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد برج العرب .

المعلق : أحمد عبده .

نتيجة مباراة الذهاب : ماميلودي سونداونز (5-0) الأهلي.

موعد المباراة :

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7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .