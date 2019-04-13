اونلاين | YOUTUBE| رابط HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر 13-4-2019 دوري أبطال أفريقيا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر YOUTUBE| رابط HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر 13-4-2019 دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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تعرف علي موعد مباراة الاهلي وصن داونز اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1
معلق المباراة : احمد عبده
الساعة : 4:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 5:00 مساء بتوقيت السعودية