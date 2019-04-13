اونلاين | رابط kora live مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم السبت 13 / 4 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط kora live مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم السبت 13 / 4 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي النصر والإتحاد ضمن الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019، يأمل العالمي في الإنتصار ، وحصد ثلاث نقاط هامة للغاية علي حساب نادي الإتحاد العميد، من أجل العودة إلي الصدارة من جديد، بعد أن خطف الهلال الصدارة بالأمس، بعد فوزه علي حساب أهلي جدة ، فهل يكون للنصر رآي آخر، أم سيكون لنادي الإتحاد الكلمة الكبري، ويهدي طرفي جدة الزعيم الفرصة من جديد للتمسك بالصدارة في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق لكلا الفريقين.

تنطلق المواجهة بين فريقي النصر والإتحاد في تمام الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:50 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 ودوري بلس 1.

Advertisements

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة النصر والإتحاد مباشر في لقاء اليوم السبت 13 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

مشاهدة مباراة النصر والإتحاد مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي النصر والإتحاد مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً..