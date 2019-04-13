رياضة | موعد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت منذ قليل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو القادم، وأشارت القرعة عن وقوع مصر في المجموعة الأولى، بجانب الثلاثي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنتخب زيمبابوي، ومنتخب أوغندا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" موعد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

1- مصر vs زيمبابوي .. يوم 21 يونيو.

Advertisements

2- مصر vs الكونغو الديمقراطية .. يوم 26 يونيو.

3- مصر vs أوغندا .. يوم 30 يونيو.

ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض الفراعنة.

ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.