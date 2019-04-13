رياضة | تعليق ناري من "بيكيه" على إمكانية تتويج "راموس" بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من "بيكيه" على إمكانية تتويج "راموس" بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري جيرارد بيكيه مدافع نادي ​برشلونة أن الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد نجم أتليتكو مدريد، لاعب رائع، ويقدم مستويات رائعة رفقة فريقه خلال الفترة الأخيرة.

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وصرح "بيكيه" قائلًا: "جريزمان لاعب رائع، لكن قراره تجاه برشلونة لا يمسني، وأي صفقة يكون الهدف منها الإضافة للفريق الكتالوني".

وتابع: " نحن نعيش فترة جيدة، وحققنا نتائج رائعة، من المهم الوصول إلى هذه المرحلة من الموسم في موقع جيد بجميع المسابقات، نحن رائعون على المستوى البدني، كلما أسرعنا في حسم لقب الليغا، كلما كان ذلك مفيدًا للتركيز على ​دوري الأبطال​ وكأس الملك".

وعن تتويج "راموس" بالكرة الذهبية قال: " لا راموس ولا أنا نستحق الكرة الذهبية، ميسي في مستوي آخر وتألق بشكل لافت خلال سنوات عديدة".