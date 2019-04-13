شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يرفض المعسكر الخارجى للمنتخب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على خوض معسكر شهر يونيو المقبل بالإسكندرية بعد أن كان هناك مقترح بخوض معسكر خارجي مغلق لفرض مزيد من السرية وإبعاد اللاعبين عن أي أمور أخري قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين ليتم الاستقرار نهائياً على خوض معسكر ببرج العرب ينطلق يوم 4 أو 5 يونيو ببرج العرب بالإسكندرية .

وطلب المكسيكي خافيير أجيري من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول فرض مزيد من السرية على معسكرات المنتخب فى شهر يونيو لزيادة تركيز اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا و التى لا بديل للفراعنة فيها سوي تحقيق اللقب خاصة أن البطولة مقامة على الأراضي المصرية فضلاً عن وصول الفراعنة لنهائى البطولة الماضية 2017 التى أقيمت بالجابون.

وكانت قرعة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى منطقة الأهرامات بالجيزة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى بصحبة منتخبات زيمبابوى، أوغندا، الكونغو.