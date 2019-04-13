شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم سيدومير مع الاسماعيلى فى 12 مباراة قبل مواجهة المصرى والزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادى الإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير لمباراتين من العيار الثقيل أمام المصرى البورسعيدى المقرر لها غداً الأحد بالجولة 29 للدوري ثم مباراة الزمالك والمقرر لها الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الاسبوع العاشر للمسابقة، لاسيما بعد أن أستطاع الدراويش حصد 23 نقطة فقط خلال 12 مباراة من أصل 36 نقطة.

البلجيكى سيدومير قاد الدراويش فى 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات أمام فرق (المقاولون – بتروجيت – الاتحاد – النجوم – سموحة- المقاولون) وتعادل فى 5 لقاءات (الداخلية – طلائع الجيش – مصر المقاصة- انبى - الجونة) وخسر من بيراميدز 3-1

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سجل الدراويش مع المدرب البلجيكى 5 أهداف فى شباك فرق (النجوم ثلاثة أهداف ،المقاولون والاتحاد هدفين ،بتروجيت وسموحة هدف وهدفين فى شباك المقاولون وهدف فى بيراميدز وهدفين فى الجونة)

فيما أهتزت شباك الإسماعيلى مع سيدومير ست مرات فقط بواقع هدفين من النجوم وهدف من المقاولون، وثلاثة من بيراميدز وهدفين من الجونة .