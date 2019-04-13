شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمود كهربا يحتفل بعيد ميلاده الـ 25 قبل مواجهة أغادير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم السبت، محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك، بعيد ميلاده الـ 25 حيث أنه من مواليد 13 أبريل عام 1994، يعد اللاعب من أبرز نجوم الفريق الأبيض حيث أنه سجل مع الفريق فى الدورى هذا الموسم 10 أهداف و صنع 11 هدفا.
وبدأ كهربا مسيرته في صفوف ناشئين الأهلي، وشارك لأول مرة في الدوري المصري الممتاز مع إنبي في عام 2011 وخاض تجربة احتراف فى سويسرا ثم عاد إلى إنبى قبل أن ينتقل لزمالك.
وخاض كهربا رحلة إحتراف فى الدورى السعودى مع اتحاد جدة قبل أن يعود للقلعة البيضاء فى الموسم الحالى كما كان ضم عناصر المنتخب الوطنى فى أمم إفريقيا الماضية وكأس العالم بروسيا.
ويرتبط كهربا بمواجهة مع الزمالك غدا الأحد مع حسنية أغادير المغربى التى ستقام على استاد الجيش بالسويس، فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.
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