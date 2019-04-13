شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى في مهمة "كتابة التاريخ" أمام صن داوانز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الأهلى نظيره ماميلودي صن داونز مساء اليوم السبت، وبالتحديد فى تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا..يدخل الأهلى اللقاء وهو فى موقف صعب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا غير مسبوقة تاريخياً، بعد خسارة مباراة الذهاب فى بريتوريا بجنوب افريقيا بخماسية نظيفة السبت الماضي وهى النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من أمال الأهلى كثيراً فى اجتياز هذا الدور.

ويحتاج الأهلى للفوز بسداسية نظيفة إذا أراد التأهل مباشرة لنصف نهائي البطولة، أو الفوز بخماسية نظيفة ثم اللجوء الفريقان لضربات الترجيح فى وقتها لتحديد هوية الفريق الصاعد للدور التالي، وكان الأهلى قد استهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على جيما أبا جيفار بهدفين لهدف كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم تصدر مجموعته على حساب شبيبة الساورة وسيمبا وفيتا كلوب، أما ماميلودي صنداونز فقد فاز على أهلي بنغازي بالأربعة في الدور الأول، ثم تأهل كوصيف المجموعة الأولى التي ضمت الوداد ولوبي ستارز وأسيك ميموزا.

ويراهن مارتن لاسارتي على جماهير الأهلى المنتظر أن تملاً جنبات ملعب برج العرب بما يقارب الـ30 الف مشجع، بعد موافقة الأمن على العدد المقرر، كما يعتمد لاسارتي على خبرات نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى والتونسي على معلول وأحمد فتحى وعمر السولية والنيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي.

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ويفقد الأهلى فى مواجهة صن داونز عدداً من نجومه بداعي الإصابة على رأسهم المدافع سعد سمير الذي سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى محمد محمود، هشام محمد وأخيراً كريم نيدفيد الذي تعرض لإصابة قوية فى مواجهة مصر المقاصة الأخيرة ببطولة الدوري العام، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وفي الوسط سيعتمد على أحمد فتحى بجانب عمرو السولية، وأمامهم الثلاثي جونيور أجاي، ناصر ماهر، رمضان صبحي، فيما لا يزال لاسارتي يفاضل بين الثنائي مروان محسن ووليد أزارو لقيادة أحدهما الهجوم الأحمر فى المواجهة المرتقبة.

وعلى الجانب الأخر ، يدخل فريق صن داونز اللقاء بمعنويات مرتفعة، متسلحاً بنتيجة مباراة الذهاب الكبيرة، فيما يفتقد الفريق الجنوب افريقي خدمات الثنائي أنتوني لافور وجيريمي بروكي في المباراة بعد تعرضهما للإصابة ، ورغم حماس الاهلي وثورة لاعبيه للثأر إلا أن مدرب الضيوف أن تأهل صن داونز لدور الثمانية بات مسألة وقت وأنه لا وجود للمفاجأت اليوم ببرج العرب.

ومن المقرر أن يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز بمعظم تشكيل مباراة الذهاب حيث سيعتمد على الرباعي واين أريندسي وريكاردو ناسكيمينتو وثابيلو وتيبوجو في خط الدفاع، أما رباعي الوسط فسيتكون من ليل لاكاي، صامويل تياني، هلومغو كيكانا، ثيمبا زواني، وفي الأمام سيتواجد الثنائي ليبوهانج مابوي، باكاماني ماهلامبي، والذي تمت الاستعانة به لكشف خبايا الأهلى، خاصة وأنه سبق ولعب للفريق الأحمر قبل ان ينتقل لصن داونز.