شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاهد لاتنسي من عودة طنطا للممتاز.. "بكاء وتوثيق وعدوية وقصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء صعود ناد طنطا للدورى الممتاز ليضفى حالة من السعادة والبهجة على الشارع الطنطاوى الذى دخل فى احتفالات هسترية بعد عودة الفريق الطنطاوى من كفر الشيخ حاملاً بطاقة الصعود والعودة مرة اخري لدورى الأضواء والشهرة بعد الهبوط في الموسم الحالي وذلك بعد الفوز علي سيدي سالم بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت عصر اليوم بإستاد كفر الشيخ .



وجاء صعود وعودة طنطا للدوري الممتاز بعد تولي ايمن المزين القيادة الفنية للفريق والذي نجح في قيادة الفريق لاحتلال صدارة المجموعة بعد ان كان يعاني من شبح الهبوط للقسم الثالث في بداية الموسم .

التقرير الحالى يبرز أبرز المشاهد التي وثقتها كاميرا ”الخليج 365” في مشوار عودة ابناء السيد البدوي لدوري الاضواء والشهرة



شهدت نهاية مباراة دمنهور وطنطا في الاسبوع الحادي والعشرين من دوري القسم الثاني دخول احد اطفال مدينة طنطا في حالة انهيار تام بعد وصلة بكاء شديدة بدأت منذ احتساب محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء لصالح طنطا ليدخل الطفل الطنطاوي في حالة من البكاء المتواصلة انتهت مع احراز الفريق لضربة الجزاء التي كانت السبب الرئيسي في اعتلاء طنطا لقمة المجموعة بعد الفوز علي دمنهور بهدف نظيف .



شهدت مباريات طنطا في دوري القسم الثاني قيام عدد كبير من سيدات مدينة طنطا بمتابعة المباريات من اعلي المنازل المجاورة لإستاد نادي طنطا.



سيدات طنطا

Advertisements

.

وحرصت سيدات عاصمة محافظة الغربية علي توثيق لحظات اقتراب الفريق من العودة للدوري الممتاز بإلتقاط الصور السيلفي مع ملعب مباراة نادي طنطا في الوقت الذي حرص فيه عدد اخر من السيدات علي تسجيل لحظات فرح الجمهور الطنطاوي اثناء المباريات .



فيما قام عدد من عضوات نادي طنطا علي اعتلاء الاشجار المحيطة بملعب المباراة وذلك من اجل تشجيع الفريق في مبارياته بدوري القسم الثاني والتي حسمها الفريق الطنطاوي لصالحه وعاد مرة اخري للمشاركة في الدوري الممتاز.



سيدات طنطا 2



فيما شهدت مباريات طنطا طوال الموسم تواجد المزمار البلدي في كافة مباريات الفريق وذلك لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم طوال المباريات في الوقت الذي شهدت فيه المدرجات الطنطاوية ظاهرة جديدة علي التشجيع المصري وهي استخدام اغاني المطرب الشعبي الرحل محمد طه والمطرب احمد عدوية من اجل تحفيز اللاعبين داخل ارض الملعب وهو الامر الذي اثار اعجاب الحاضرين لمباريات طنطا بدوري القسم الثاني.



اعتاد ايمن المزين المدير الفني لابناء السيد البدوي علي الذهاب لاحدي محلات العصير المشهورة بمدينة طنطا والمجاورة لمسجد السيد البدوي وذلك قبل ليلة كل مباراة كنوع من انواع البركة والتفاؤل قبل كل مباراة للفريق بدوري القسم الثاني وهو ماجعل الجميع داخل نادي طنطا يؤكد علي ان المزين يستخدم عصير القصب للقضاء علي خصومه .